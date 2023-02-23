



Трещины в плотине Ататюрка после землетрясений



Дамба Ататюрка на юго-востоке Турции, возможно, находится в критическом состоянии после двух разрушительных землетрясений силой 7,5 и 7,8 баллов по шкале Рихтера, произошедших относительно недалеко от нее.



Из Турции приходят сообщения о том, что "в плотине появилось много трещин после сильных землетрясений". Прилегающие районы уже эвакуированы.



Эксперты предупредили, что плотина может прорваться в любой момент, а возникшие разрушения могут затронуть территорию площадью 30 квадратных километров вблизи плотины.