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Трещины в плотине Ататюрка после землетрясений
23.02.2023 20:00 Аркадий Бочаровский

Трещины в плотине Ататюрка после землетрясений

 
Дамба Ататюрка на юго-востоке Турции, возможно, находится в критическом состоянии после двух разрушительных землетрясений силой 7,5 и 7,8 баллов по шкале Рихтера, произошедших относительно недалеко от нее.

Из Турции приходят сообщения о том, что "в плотине появилось много трещин после сильных землетрясений". Прилегающие районы уже эвакуированы.

Эксперты предупредили, что плотина может прорваться в любой момент, а возникшие разрушения могут затронуть территорию площадью 30 квадратных километров вблизи плотины.

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