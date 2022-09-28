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Трансляция в TikTok: житель Лода угрожал совершить теракт
28.09.2022 11:52 Ольга Белозерова

Трансляция в TikTok: житель Лода угрожал совершить теракт

Полиция задержала израильского араба, жителя Лода, по подозрению в намерении совершить теракт.

Как сообщает Ynet, 41-летний мужчина вел прямую трансляцию в TikTok, угрожал совершить нападение и показывал нож. Его арестовали после того, как один из зрителей сообщил о трансляции в полицию.

Отмечается, что подозреваемый уже известен полиции, он и ранее занимался подстрекательствами в сети.

Суд в Иерусалиме продлил срок содержания подозреваемого под стражей на четыре дня. 

 

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