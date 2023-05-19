



Трамп – израильтянам: Я дал вам Голанские высоты

Бывший президент США Дональд Трамп в четверг прошел мимо группы евреев на поле для гольфа в Майами и сказал им, что подарил Израилю Голанские высоты.



Заметив группу, Трамп повернулся и помахал им рукой.



“Голанские высоты, я дал вам Голанские высоты”, – сказал им Трамп. “Мы дали вам Голанские высоты, помните об этом. Хорошего дня”.

Один человек из группы ответил ему: “Да, ты лучший”



В марте 2019 года Трамп подписал указ о признании Голанских высот суверенной территорией Израиля.



При подписании указа, Трамп сказал, что”это должно было произойти много десятилетий назад”, и подчеркнул, что американо-израильский союз “никогда не был сильнее”.



“Израиль – источник вдохновения, надежный союзник и любимый друг. Соединенные Штаты всегда будут на его стороне”, – сказал он тогда.