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Трамп – израильтянам: Я дал вам Голанские высоты
19.05.2023 12:43 Наталья Богинская

Трамп – израильтянам: Я дал вам Голанские высоты

Бывший президент США Дональд Трамп в четверг прошел мимо группы евреев на поле для гольфа в Майами и сказал им, что подарил Израилю Голанские высоты.

Заметив группу, Трамп повернулся и помахал им рукой.

“Голанские высоты, я дал вам Голанские высоты”, – сказал им Трамп. “Мы дали вам Голанские высоты, помните об этом. Хорошего дня”.
Один человек из группы ответил ему: “Да, ты лучший”

В марте 2019 года Трамп подписал указ о признании Голанских высот суверенной территорией Израиля. 

При подписании указа, Трамп сказал, что”это должно было произойти много десятилетий назад”, и подчеркнул, что американо-израильский союз “никогда не был сильнее”.

“Израиль – источник вдохновения, надежный союзник и любимый друг. Соединенные Штаты всегда будут на его стороне”, – сказал он тогда.

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