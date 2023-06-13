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Трамп использовал для предвыборного видео часть из фильма Аффлека без разрешения
13.06.2023 14:23 Наталья Богинская

Трамп использовал для предвыборного видео часть из фильма Аффлека без разрешения

Бывший президент США Дональд Трамп испортил свое предвыборное видео, опубликованное в рамках участия в следующей президентской кампании, материалами, взятыми без разрешения автора. Речь идет о звуке из фильма “Air: Большой скачок”, который Трамп использовал в своем ролике без разрешения. Претензии политику на этот счет уже выразила продюсерская компания Бена Аффлека и Мэтта Дэймона Artists Equity.


Компания заявила, что не разрешала Трампу использовать материалы фильма для рекламы “себя” или в других целях.
“Мы не знали, не соглашались, не одобряли и не одобряем использование каких-либо кадров или аудиозаписей из Air в кампании Трампа для политической рекламы или любого другого использования”, – говорится в сообщении.
 

Artists Equity подчеркнула, что Трамп не может использовать материалы фильма без соответствующего согласия: “Мы четко сообщаем, что в случае любого использования материалов от Air кампанией Трампа, где нужно одобрение или согласие, мы такого согласия не предоставляем”, – добавляет Artists Equity.

The Guardian отмечает, что скандальный ролик Трамп опубликовал в собственной социальной сети Truth Social. Видео состоит из серии слайдов с изображением Трампа на разных этапах жизни политика и сопровождается звуком из фильма Air и монологом актера Мэтта Дэймона, принявшего участие в фильме. 

Собственно, была использована фраза: “За деньги можно купить почти все, но за них нельзя купить бессмертие. Его вы должны заработать”.

“Air: Большой скачок” – фильм, рассказывающий историю бренда фирмы Nike, который в 1984 году пытался подписать невероятный контракт с перспективным спортсменом Майклом Джорданом. Премьера фильма прошла в США 5 апреля 2023 года.
 

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