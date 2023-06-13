Трамп использовал для предвыборного видео часть из фильма Аффлека без разрешения
Бывший президент США Дональд Трамп испортил свое предвыборное видео, опубликованное в рамках участия в следующей президентской кампании, материалами, взятыми без разрешения автора. Речь идет о звуке из фильма “Air: Большой скачок”, который Трамп использовал в своем ролике без разрешения. Претензии политику на этот счет уже выразила продюсерская компания Бена Аффлека и Мэтта Дэймона Artists Equity.
Компания заявила, что не разрешала Трампу использовать материалы фильма для рекламы “себя” или в других целях.
“Мы не знали, не соглашались, не одобряли и не одобряем использование каких-либо кадров или аудиозаписей из Air в кампании Трампа для политической рекламы или любого другого использования”, – говорится в сообщении.
Artists Equity подчеркнула, что Трамп не может использовать материалы фильма без соответствующего согласия: “Мы четко сообщаем, что в случае любого использования материалов от Air кампанией Трампа, где нужно одобрение или согласие, мы такого согласия не предоставляем”, – добавляет Artists Equity.
We had no foreknowledge of, did not consent to and do not endorse or approve any footage or audio from Air being repurposed by the Trump campaign as a political advertisement or for any other use.— Artists Equity (@artists_equity) June 10, 2023
The Guardian отмечает, что скандальный ролик Трамп опубликовал в собственной социальной сети Truth Social. Видео состоит из серии слайдов с изображением Трампа на разных этапах жизни политика и сопровождается звуком из фильма Air и монологом актера Мэтта Дэймона, принявшего участие в фильме.
Собственно, была использована фраза: “За деньги можно купить почти все, но за них нельзя купить бессмертие. Его вы должны заработать”.
“Air: Большой скачок” – фильм, рассказывающий историю бренда фирмы Nike, который в 1984 году пытался подписать невероятный контракт с перспективным спортсменом Майклом Джорданом. Премьера фильма прошла в США 5 апреля 2023 года.