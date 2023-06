Трамп использовал для предвыборного видео часть из фильма Аффлека без разрешения

Бывший президент США Дональд Трамп испортил свое предвыборное видео, опубликованное в рамках участия в следующей президентской кампании, материалами, взятыми без разрешения автора. Речь идет о звуке из фильма “Air: Большой скачок”, который Трамп использовал в своем ролике без разрешения. Претензии политику на этот счет уже выразила продюсерская компания Бена Аффлека и Мэтта Дэймона Artists Equity.





Компания заявила, что не разрешала Трампу использовать материалы фильма для рекламы “себя” или в других целях.

“Мы не знали, не соглашались, не одобряли и не одобряем использование каких-либо кадров или аудиозаписей из Air в кампании Трампа для политической рекламы или любого другого использования”, – говорится в сообщении.



We had no foreknowledge of, did not consent to and do not endorse or approve any footage or audio from Air being repurposed by the Trump campaign as a political advertisement or for any other use.