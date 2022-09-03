Трагически погиб любимый пони главы Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потеряла одного из питомцев - пони по имени Долли.
Как сообщает немецкая газета Bild, пони загрыз волк.
Труп животного обнаружил супруг фон дер Ляйен на пастбище в поместье Бургдорф-Байнхорне. Еще один испуганный пони находился неподалеку.
Сама Урсула фон дер Ляйен заявила прессе, что вся семья "очень расстроена".
Как отмечается, это не первый инцидент с волками в этом районе. Всего десять дней назад три пони были убиты волками.