



Трагически погиб любимый пони главы Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потеряла одного из питомцев - пони по имени Долли.



Как сообщает немецкая газета Bild, пони загрыз волк.



Труп животного обнаружил супруг фон дер Ляйен на пастбище в поместье Бургдорф-Байнхорне. Еще один испуганный пони находился неподалеку.



Сама Урсула фон дер Ляйен заявила прессе, что вся семья "очень расстроена".



Как отмечается, это не первый инцидент с волками в этом районе. Всего десять дней назад три пони были убиты волками.