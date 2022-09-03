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Трагически погиб любимый пони главы Еврокомиссии
03.09.2022 04:43 Ольга Белозерова

Трагически погиб любимый пони главы Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потеряла одного из питомцев - пони по имени Долли.

Как сообщает немецкая газета Bild, пони загрыз волк.

Труп животного обнаружил супруг фон дер Ляйен на пастбище в поместье Бургдорф-Байнхорне. Еще один испуганный пони находился неподалеку.

Сама Урсула фон дер Ляйен заявила прессе, что вся семья "очень расстроена". 

Как отмечается, это не первый инцидент с волками в этом районе. Всего десять дней назад три пони были убиты волками. 

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