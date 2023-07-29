



Трагедия в Тверии: младенец потерял сознание в синагоге и умер

В субботу, 29 июля, в синагоге в Тверии младенец потерял сознание.



На место происшествия были вызваны медики.



Малышу оказали первую помощь, после чего доставили его экстренно в больнице Пория. Медики продолжали проводить младенцу реанимационные мероприятия.



"Младенец был сознания, пульса и дыхания. Ребенку были проведены расширенные реанимационные операции, которые включали массаж сердца, искусственное и введение медикаментов", - сообщили медики.



В конечном итоге, пришлось констатировать смерть малыша. Причина устанавливается