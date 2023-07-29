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Трагедия в Тверии: младенец потерял сознание в синагоге и умер
29.07.2023 21:55 Алина Груднева

Трагедия в Тверии: младенец потерял сознание в синагоге и умер

В субботу, 29 июля, в синагоге в Тверии младенец потерял сознание.

На место происшествия были вызваны медики.

Малышу оказали первую помощь, после чего доставили его экстренно в больнице Пория. Медики продолжали проводить младенцу реанимационные мероприятия.

"Младенец был сознания, пульса и дыхания. Ребенку были проведены расширенные реанимационные операции, которые включали массаж сердца, искусственное и введение медикаментов", - сообщили медики.

В конечном итоге, пришлось констатировать смерть малыша. Причина устанавливается

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