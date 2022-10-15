



Трагедия в шахте в Турции: более 20 погибших

В результате взрыва на угольной шахте в Турции, прогремевшего 14 октября, погибли более 20 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения.



По данным издания, жертвами стали 22 человека. По обновленной информации, число погибших возросло до 25.

Число раненых составило 17 человек. В ловушке могут находиться десятки человек.

На момент взрыва в шахте работали 110 рабочих.

Напомним, что трагедия произошла в районе Амасра турецкой провинции Бартын. Изначально из-под завалов были спасены 11 человек. Спасательная операция продолжалась ночью.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что сегодня приедет на место происшествия.