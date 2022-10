Трагедия в Сеуле: возросло число жертв

В Сеуле возросло число погибших в результате давки до 146 человек.

Об этом сообщили местные власти.

По данным экстренных служб, пострадали 150 человек. Их доставили в больницу по всему городу. На месте продолжают работать спасатели.



Напомним, что давка произошла в центре южнокорейской столицы во время вечеринки по случаю Хеллоуина.

Officials in Seoul said that at least 120 people were dead and 100 others were injured after a stampede in the South Korean capital's popular Itaewon district, where crowds had gathered to celebrate Halloween. https://t.co/auJuczo3Ll pic.twitter.com/7FXmfW8qab