



Трагедия в Нетании: 20-летняя женщина погибла под поездом

Женщина около 20 лет погибла утром 20 сентября после того, как ее сбил поезд недалеко от железнодорожного вокзала Нетании.



Прибывшие на место бригады MDA обнаружили ее без сознания и после извлечения попытались оказать ей помощь и реанимировать, но были вынуждены констатировать ее смерть.



Предполагается, что жертва по пока неустановленной причине потеряла сознание и упала на рельсы.



Из-за инцидента в движении поездов произошли изменения и задержки.