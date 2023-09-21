



Трагедия в Хадере: на пляже утонул мужчина

Днем, 21 сентября, на одном из пляжей в Хадере утонул 73-летний отдыхающий.



Когда мужчину вытащили из воды, ему пытались оказать первую помощь.



К сожалению, реанимационно-спасательные операции не помогли. Медики были вынуждены констатировать его смерть.



"Когда мы прибыли на пляж, нас подвели к мужчине, который лежал без сознания. У него не было пульса, он не дышал. Мы сразу начали проводить ему длительные реанимационные операции, в итоге пришлось констатировать его смерть на месте", - сообщили в MADA.