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Трагедия в Хадере: на пляже утонул мужчина
21.09.2023 14:05 Алина Груднева

Трагедия в Хадере: на пляже утонул мужчина

Днем, 21 сентября, на одном из пляжей в Хадере утонул 73-летний отдыхающий.

Когда мужчину вытащили из воды, ему пытались оказать первую помощь.

К сожалению, реанимационно-спасательные операции не помогли. Медики были вынуждены констатировать его смерть.

"Когда мы прибыли на пляж, нас подвели к мужчине, который лежал без сознания. У него не было пульса, он не дышал. Мы сразу начали проводить ему длительные реанимационные операции, в итоге пришлось констатировать его смерть на месте", - сообщили в MADA.

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