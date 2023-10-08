



Трагедия в Гиватаиме: Среди Погибших в Бою в Зикиме - Сын Заместителя Мэра Город

Сегодня стало известно о трагической потере в семье заммэра города Гиватаим. В числе погибших в жестоком бою в районе Зиким на юге Израиля оказался сын заместителя мэра города, Ор-Ли Нив.



Старший сержант Омри Нив Пейрштейн, сын Ор-Ли Нив, погиб во время боевых действий на юге Израиля. Ор-Ли Нив - известная и активная личность в Гиватаяиме, а ее сын был гордостью и надеждой для семьи.



Мэр Гиватаяима, Ран Коник, выразил свое соболезнование и глубокий скорбный крик души, сказав: "В глубокой печали и сердечной боли я вынужден сообщить о гибели сержанта Омри Нива Пейрштейна, сына Ор-Ли Нив, любимого и преданного заместителя мэра Гиватаим. Семья Гиватаима разделяет боль и скорбь семьи Ор-Ли, Михали, Коби, дочери Майи и Михи, и всей семьи.