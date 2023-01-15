



Трагедия в Днепре: число жертв постоянно растет

В Днепре уже второй день продолжается спасательная операция. Число жертв российского террористического удара по многоквартирному жилому дому продолжает расти. Об этом сообщает советница главы Днепропетровской ОВА Наталии Бабаченко.



К спасательной операции привлечены более 500 спасателей и около 100 единиц техники. Пока известно о 29 погибших.



Пожарные наконец-то погасили пожар, который возник в доме от удара ракеты. Уже разобрали примерно половину разбитых конструкций.



Также сегодня спасатели достали из-под завалов женщину, которая получила сильное переохлаждение.



"Пока она в больнице, в реанимации. Однако кроме переохлаждения у нее никаких повреждений нет. Также в больнице находятся более 30 раненых, 12 - в тяжелом состоянии, среди них - 1 ребенок", - добавила советница главы Днепропетровской ОВА.



Напомним, 14 января, во время очередного массированного обстрела по территории Украины, российские оккупанты попали по жилому дому в Днепре.