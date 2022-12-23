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Трагедия в центре Парижа: мужчина расстрелял людей
23.12.2022 14:51 MIGnews.com

Трагедия в центре Парижа: мужчина расстрелял людей

В пятницу, 23 декабря, в Париже среди бела дня случилась трагедия: мужчина расстрелял людей.

Как сообщает Reuters, двое пострадавших скончались, шесть человек получили ранения – какой степени пока не уточняется. 

Предварительно стрельба произошла в курдском культурном центре Ахмет-Кайя. Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов на Общественном Шоссе в 10-м округе Парижа на улице Энгиен. 

Полиция задержала стрелка и изъяла оружие. Его имя и причины такого поступка не сообщаются. Указывается лишь то, что возраст мужчины – около 60-лет.
 

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