



Трагедия в центре Парижа: мужчина расстрелял людей

В пятницу, 23 декабря, в Париже среди бела дня случилась трагедия: мужчина расстрелял людей.



Как сообщает Reuters, двое пострадавших скончались, шесть человек получили ранения – какой степени пока не уточняется.



Предварительно стрельба произошла в курдском культурном центре Ахмет-Кайя. Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов на Общественном Шоссе в 10-м округе Парижа на улице Энгиен.



Полиция задержала стрелка и изъяла оружие. Его имя и причины такого поступка не сообщаются. Указывается лишь то, что возраст мужчины – около 60-лет.

