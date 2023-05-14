



Трагедия в Ашдоде: Скончался мальчик, упавший с балкона



По истечении шести дней, в течение которых врачи боролись за его жизнь, городская больница "Ассута" в Ашдоде объявила сегодня вечером (воскресенье), что 7-летний мальчик, упавший с балкона на прошлой неделе, умер.



Предварительное расследование показало, что в квартире работала компания по переездам, которая, очевидно, демонтировала балконное стекло, и в какой-то момент ребенок упал при обстоятельствах, которые еще расследуются. Двое из перевозчиков были задержаны для допроса полицейскими Ашдода.



Первоначальное сообщение о происшествии поступило в прошлый понедельник в 16:47 в колл-центр 101 MADA. Медик скорой помощи Дуду Ханона сказал: "Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели мальчика без сознания после падения с высоты нескольких метров. Мы немедленно оказали ему медицинскую помощь, поместили его в машину интенсивной терапии и быстро эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии".

