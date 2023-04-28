



Трагедия на юге: в частном бассейне утонул малыш

В пятницу, 28 апреля, в частном бассейне в поселении Беэр Ганим на юге Израиля утонул полуторагодовалый малыш.



Прибывшие на место происшествия медики провели ему спасательно-реанимационные операции и доставили его в больницу Барзилай в Ашкелоне в критическом состоянии.



По прибытии в медицинское учреждение врачи были вынуждены констатировать смерть малыша.



"Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели малыша во дворе без пульса и дыхания. Мы сделали ему искусственное дыхание. Нам сказали, что его вытащили из бассейна без сознания. Мы оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали в больницу во время проведения сердечно-легочной реанимации. Его состояние было критическим", - сказал в MDA.





