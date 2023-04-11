



Трагедия на юге Израиля: 60 человек эвакуированы, поиски троих продолжаются

Большие силы полиции и спасательных служб с вечера вели поиски трех пропавших людей в районе Нахаль Цихор. Еще до того, как связь с ними была потеряна, они успели сообщить полиции, что их автомобиль блокирован внезапным наводнением.



В то же время были спасены около 60 граждан, унесенных наводнением в Арава. Некоторые из них были смыты вместе с автомобилями в сторону переполненных потоков.



נחל ציחור,

קרדיט לדודי offroad pic.twitter.com/6RaF2EOlg7 — Asi 360 TRAVEL (@Asi_T360) April 10, 2023

נסגרו היציאות מאילת: שיטפונות בכל הכבישים המובילים לעיר, עשרות קריאות לחילוץ | תיעוד הנחלים שזורמים על הכבישים#חדשותהערב @Itsik_zuarets pic.twitter.com/kI54Bq9PeH — כאן חדשות (@kann_news) April 10, 2023

Во время спасательных операций поступило сообщение о пропаже трех человек вместе с их автомобилем возле Нахаль Цихор на шоссе №40, и сразу же силы на месте начали их поиски, но на данный момент местонахождение пропавших еще не установлено.Командующий Южным округом полиции, генерал Перец Амар, прибывший на место происшествия, провел оценку ситуации со всеми спасательными и аварийными службами и поручил им продолжать концентрировать поисковые усилия, используя все средства и силы для скорейшего обнаружения пропавших.Начиная с прошлой ночи, в районе Арава выпало огромное количество осадков, и десятки дорог и полос движения были перекрыты. Полиция вчера вечером выпустила предупреждение об опасности приближения к рекам в этом районе.Из-за сильного дождя выезды в северном направлении из южного города Эйлат были перекрыты для движения, но через несколько часов движение было возобновлено. Полиция объявила, что шоссе №90 было перекрыто для движения на нескольких участках: от перекрестка Арава до Эйлата в обоих направлениях; от перекрестка Цуким до перекрестка Менуха в обоих направлениях; и между Эйн-Геди и отелями Мертвого моря в обоих направлениях. Кроме того, шоссе 40 было перекрыто для движения от перекрестка Цихор до Мицпе Рамон в обоих направлениях.