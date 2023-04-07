Трагедия на юге: девочка, на которую упало дерево, не выжила
Врачи констатировали смерть девочки, на которую в районе Бней-Шимон на юге Израиля упало дерево.
Об этом сообщает 13-й канал.
Девочка была доставлена в критическом состоянии Сорока в Беэр-Шеве, но, несмотря на все усилия врачей, они были вынуждены констатировать ее смерть.
"Нас привели к девочке, которая была без сознания и получила очень серьезную травму головы. У нее не было пульса и дыхания. Мы сразу же начали проводить ей реанимационные операции, которые включали массаж сердца, искусственное дыхание и введение лекарств. Мы быстро эвакуировали ее в больницу, продолжая выполнять реанимационные операции. Ее состояние было критическое", - сказали в MDA.
טרגדיה בדרום: ילדה בת 9 נהרגה מפגיעת עץ שקרס במושב במועצה האזורית בני שמעון— חדשות 13 (@newsisrael13) April 7, 2023
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