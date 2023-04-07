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Трагедия на юге: девочка, на которую упало дерево, не выжила
07.04.2023 16:50 Алина Груднева

Трагедия на юге: девочка, на которую упало дерево, не выжила

Врачи констатировали смерть девочки, на которую в районе Бней-Шимон на юге Израиля упало дерево.

Об этом сообщает 13-й канал.

Девочка была доставлена в критическом состоянии Сорока в Беэр-Шеве, но, несмотря на все усилия врачей, они были вынуждены констатировать ее смерть.

"Нас привели к девочке, которая была без сознания и получила очень серьезную травму головы. У нее не было пульса и дыхания. Мы сразу же начали проводить ей реанимационные операции, которые включали массаж сердца, искусственное дыхание и введение лекарств. Мы быстро эвакуировали ее в больницу, продолжая выполнять реанимационные операции. Ее состояние было критическое", - сказали в MDA.

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