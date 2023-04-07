



Трагедия на юге: девочка, на которую упало дерево, не выжила

Врачи констатировали смерть девочки, на которую в районе Бней-Шимон на юге Израиля упало дерево.



Об этом сообщает 13-й канал.



Девочка была доставлена в критическом состоянии Сорока в Беэр-Шеве, но, несмотря на все усилия врачей, они были вынуждены констатировать ее смерть.



"Нас привели к девочке, которая была без сознания и получила очень серьезную травму головы. У нее не было пульса и дыхания. Мы сразу же начали проводить ей реанимационные операции, которые включали массаж сердца, искусственное дыхание и введение лекарств. Мы быстро эвакуировали ее в больницу, продолжая выполнять реанимационные операции. Ее состояние было критическое", - сказали в MDA.