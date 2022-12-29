Трагедия на карнавале байкеров в Нигерии: более 10 жертв
В Нигерии погибли 14 человек в результате аварии на карнавале байкеров.
Транспортное средство влетело в толпу.
По словам очевидцев, байкер не справился с управлением. В итоге, десятки человек получили ранения.
По версии следствия, водитель был пьяным. По данным ВВС, он раскидывал деньги на дорогу, люди начали их подбирать, и в тот момент он на них наехал.
Карнавал байкеров в Нигерии впервые был проведен в 2004 году. Это событие привлекает множество иностранных туристов.