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Трагедия на карнавале байкеров в Нигерии: более 10 жертв
29.12.2022 01:22 Алина Груднева

Трагедия на карнавале байкеров в Нигерии: более 10 жертв

В Нигерии погибли 14 человек в результате аварии на карнавале байкеров.

Транспортное средство влетело в толпу.

По словам очевидцев, байкер не справился с управлением. В итоге, десятки человек получили ранения.

По версии следствия, водитель был пьяным. По данным ВВС, он раскидывал деньги на дорогу, люди начали их подбирать, и в тот момент он на них наехал.
 
Карнавал байкеров в Нигерии впервые был проведен в 2004 году.  Это событие привлекает множество иностранных туристов.
 

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