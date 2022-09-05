



Трагедия на Камчатке: погибли восемь альпинистов

Восемь туристов погибли при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке.

Об этом сообщили в МЧС РФ.

Сегодня утром, 5 сентября, вертолет со спасателями с четвертой попытки сел на склоне вулкана.

Туристическая группа людей из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей начала восхождение на вулкан 30 августа. На высоте 4000 метров пять альпинистов сорвались вниз, еще несколько получили травмы.

К ним отправили наземную и воздушную группы спасателей. По данным российских СМИ, у гида Андрея Мищенко сломана нога. Еще двое туристов смогли спуститься в базовый лагерь.