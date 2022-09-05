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Трагедия на Камчатке: погибли восемь альпинистов
05.09.2022 09:31 Алина Груднева

Трагедия на Камчатке: погибли восемь альпинистов

Восемь туристов погибли при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке.

 
Об этом сообщили в МЧС РФ.
 
Сегодня утром, 5 сентября, вертолет со спасателями с четвертой попытки сел на склоне вулкана.
 
Туристическая группа людей из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей начала восхождение на вулкан 30 августа. На высоте 4000 метров пять альпинистов сорвались вниз, еще несколько получили травмы.
 
К ним отправили наземную и воздушную группы спасателей. По данным российских СМИ, у гида Андрея Мищенко сломана нога. Еще двое туристов смогли спуститься в базовый лагерь.

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