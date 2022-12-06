



Трагедия на горе Мерон: запросы полиции о подкреплении остались без ответа

Офицеры израильской полиции на праздновании Лаг Ба-Омер на горе Мерон умоляли о подкреплении, чтобы помочь справиться с большим скоплением людей на месте незадолго до катастрофы.



Однако, как сообщает Jerusalem Post, запросы полиции о подкреплении остались без ответа.



За полчаса до трагедии, в результате которой десятки людей столпились в узком коридоре выхода, полиция начала понимать, что скопление людей на месте выходит из-под контроля, и стала просить помощи в расчистке территории.



Вскоре после того, как в комплексе был зажжен костер, полиция предупредила, что им требуется подкрепление. Запрос остался без ответа.



"Начинайте подходить к 41-му (выход из комплекса Толдот Аарон на горе Мерон, обозначен полицией как точка 41), здесь становится очень тесно, собирается народ. Приезжайте быстрее к 41-му, здесь становится тесно. Здесь толкотня. Начинайте приходить, здесь много людей", - просили в полиции.



По данным KAN, в то время как сообщения прослушивались центральным командным центром полиции, единственным предпринятым действием был запуск квадрокоптера для наблюдения за районом.



Примерно за 20 минут до начала давки полицейские на участке Мирпесет Коэним, который ведет к пункту 41, также стали замечать столпотворение людей.



" Ребята, быстро ко мне, больше офицеров на Мирпесет Коэним, кто сможет закрыть вход закройте скорее", - сообщил полицейский по рации.



"Ребята, у меня толпа, бешеная толпа, закройте въезд в сторону Мадрегот Коэним. Друзья, закройте въезд и пришлите мне офицеров, [там] бешеная давка", - говорил офицер.



Несмотря на неоднократные просьбы, командование решило не передавать запросы командирам, и никаких подкреплений не было отправлено, пишет KAN.



Вскоре после этого произошла катастрофа, когда люди падали друг на друга, а десятки были раздавлены толпой. "Командование, людей давят в толпе внутри. Высылайте бригаду", - сообщила полиция на месте.



Даже после того, как инцидент произошел, полиция медлила с ответом, выражая замешательство по поводу того, имел ли место инцидент вообще.



"Командный пункт здесь, мы пытаемся понять - был ли необычный инцидент с десятками жертв в точке 41, да или нет", - заявили в командном центре.



Даже через 15 минут полиция не была уверена, где именно произошла катастрофа, пишет пресса.



