Трафальгарская площадь закрыта второй день из-за неприятного инцидента

Во вторник, 22 августа, полиция закрыла часть Трафальгарской площади в центре Лондона из-за собирающегося спрыгнуть с крыши мужчины.



По данным Metro, из-за инцидента была оцеплена Центральная лондонская дорога, а Национальная галерея закрыта.



В полицию позвонили с сообщением о том, что мужчина стоит на крыше здания в "крайне тяжелом эмоциональном состоянии. На место происшествия были вызваны медики и психологи.



Туристов пришлось вывести из этого района. В объявлении посетителей призвали избегать этого места до дальнейшего уведомления. По состоянию на 23 августа, Национальная галерея все еще закрыта.



"Из-за продолжающегося инцидента в районе Трафальгарской площади Национальная галерея снова временно закрыта. Мы будем держать вас всех в курсе", - сказано в сообщении.

Due to the ongoing incident in the Trafalgar Square area, the National Gallery is temporarily closed again this morning. We will keep you all updated.



