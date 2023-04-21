



Торнадо в Оклахоме: местами выпал град размером с теннисный мяч

По меньшей мере, 3 человека погибли в результате торнадо и сильных штормов, пронесшихся по центральной части США. В некоторых городах Америки выпал град размером с теннисный мяч.



Из-за сильных штормов из торнадо в Оклахоме тысячи людей остались без света, мощный ветер вырывал деревья с корнями и разрушал дома, автомобили уносило в воздух и разбрасывало по дорогам, сообщает DailyMail.



"Несомненно, есть десятки различных травм, от незначительных до смертельных", - прокомментировал последствия непогоды заместитель шерифа Скотт Гиббонс из округа Макклейн.



Между тем, согласно данным Центра прогнозирования штормов Национальной метеорологической службы, в США непогода может повториться, метеорологи предупредили о вероятности новых торнадо.



К началу непогоды Национальная служба погоды США объявила предупреждение о торнадо и сильных грозах в Оклахоме, Канзасе и Айове. Людей призывали искать укрытие.



В настоящее время объявлено чрезвычайное положение в пяти округах: Кливленде, Линкольне, Макклейне, Оклахоме и в округе Поттаватоме.



