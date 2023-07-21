



Торнадо разрушил фармацевтический завод Pfizer в США

Торнадо серьезно повредил крупный фармацевтический завод Pfizer в американском штате Северная Каролина. Пострадавших нет. Об этом сообщило агентство Associated Press.



Отмечается, что экстремальная погода поразила значительную часть США. Кроме торнадо, наводнения затопили общины в Кентукки, а жара бушевала в Майами.



Фармацевтическая компания Pfizer подтвердила, что большой комплекс был поврежден торнадо. Завод хранил большое количество лекарств, которые были разбросаны штормом.



"У меня есть сообщения о 50 000 поддонов с лекарствами, которые разбросаны по всему заводу и повреждены из-за дождя и ветра", — сказал шериф округа Нэш Кейт Стоун.