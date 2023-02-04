Тоннели Иерусалима: подозреваемый прорвал блокпост, протаранил патрульную машину
Полицейские Иерусалима выставили блокпост в иерусалимском туннеле, заметили подозрительный автомобиль, и попросили его остановиться для проверки. Когда полицейские подошли к автомобилю, он внезапно дал газ, создавая при этом угрозу для участников дорожного движения и уехал с места происшествия.
Полицейские погнались за ним и через некоторое время смогли остановить его на обочине дороги. Когда они подошли, чтобы открыть дверь машины, водитель снова дал газ и скрылся с места происшествия. В районе Кирьят-Моше, на другом полицейском блокпосту, установленном на шоссе Бегин, подозреваемый обогнал автомобили справа, отказался остановиться, протаранил патрульную машину и повредил другие автомобили.
В этот момент полицейские, почувствовавшие опасность для них и участников дорожного движения, открыли по нему огонь. В районе туннеля Липта автомобиль остановился, после того как раненый водитель потерял контроль над транспортным средством. Он был эвакуирован с места происшествия в тяжелом состоянии для оказания медицинской помощи в больнице. Еще один человек легко ранен в результате инцидента.