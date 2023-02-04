



Тоннели Иерусалима: подозреваемый прорвал блокпост, протаранил патрульную машину



Полицейские Иерусалима выставили блокпост в иерусалимском туннеле, заметили подозрительный автомобиль, и попросили его остановиться для проверки. Когда полицейские подошли к автомобилю, он внезапно дал газ, создавая при этом угрозу для участников дорожного движения и уехал с места происшествия.



מרדף משטרתי חריג בירושלים: חשוד ניסה להימלט מבדיקה, ניגח ניידת ונורה; מצבו קשה

התנהגותו של הנהג עוררה את חשד השוטרים, שביקשו לעצור אותו לבדיקה, אך כשניגשו לרכב הוא החל להימלט מהמקום בנסיעה פרועה, שבמהלכה פגע בכלי רכב אחרים בכביש. נהגת נפצעה באורח קל. ברכבו של החשוד נמצאה סכין https://t.co/0GZgtshadK — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) February 4, 2023

Полицейские погнались за ним и через некоторое время смогли остановить его на обочине дороги. Когда они подошли, чтобы открыть дверь машины, водитель снова дал газ и скрылся с места происшествия. В районе Кирьят-Моше, на другом полицейском блокпосту, установленном на шоссе Бегин, подозреваемый обогнал автомобили справа, отказался остановиться, протаранил патрульную машину и повредил другие автомобили.В этот момент полицейские, почувствовавшие опасность для них и участников дорожного движения, открыли по нему огонь. В районе туннеля Липта автомобиль остановился, после того как раненый водитель потерял контроль над транспортным средством. Он был эвакуирован с места происшествия в тяжелом состоянии для оказания медицинской помощи в больнице. Еще один человек легко ранен в результате инцидента.