



Толпы фанатов Бейтара прорвались на поле стадиона, отобрали медали игроков



Такого фарса в Израиле еще не было. Бейтар Иерушалайм 23 мая в восьмой раз стал чемпионом Израиля, после долгого ожидания в 14 лет. Команда Йосси Абуксиса победила "Маккаби Нетания" со счетом 0:3, и это был особенно счастливый вечер для них на стадионе Сами Офер. Однако после финального свистка начались массовые беспорядки.



Сотни болельщиков ворвались на поле, что привело к отсрочке церемонии, когда игроков попросили спуститься в раздевалку, пока все болельщики не уйдут с поля. В этот момент председатель ассоциации Шино Зуарес попросил Йоси Абуксиса и Барака Абрамова помочь договориться. В итоге церемония открылась примерно через 40 минут после финального свистка.



🟡מחדל אבטחה חמור עם סיום משחק גמר הגביע בכדורגל.

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בית"ר ירושלים.

גביע המדינה. pic.twitter.com/z9dFeEdOFD — Ariel Cohen (@arielco15020221) May 23, 2023

Однако в дальнейшем события становились все серьезнее и серьезнее. Когда церемония открылась, тысячи болельщиков Бейтар Йерушалаим вновь ворвались на поле, что привело к взрыву церемонии.Президент Герцог был эвакуирован, а кубок забрали силы безопасности. Фанаты "Бейтара" вступили в столкновение с охраной и даже забрали некоторые медали, предназначенные для игроков, а позже фанаты стреляли фейерверками на поле, а затем сожгли сетку ворот.Президент страны, надо отметить, настаивал на продолжении церемонии вручения медалей - но полиция и ШАБАК решили, что он должен эвакуироваться, и вывели его под усиленной охраной.