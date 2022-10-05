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Толпа перевернула машину в Бат-Яме
05.10.2022 19:18 Аркадий Бочаровский

Толпа перевернула машину в Бат-Яме


Вечером в Йом Кипур в Бат-Яме произошла драка после того, как по улице Йосефталь в городе проехал автомобиль, в котором находились 5 арабских граждан. Выходившая из синагоги толпа перевернула машину на бок, находишиеся внутри получили ранения.

Полиция доставила 30-летнего мужчину в больницу Wolfson в тяжелом состоянии. Позже на улице Цфира в Бат-Яме были обнаружены 2 пострадавших - 21-летний с раной в бедре и 24-летний с ушибами спины, которые также были эвакуированы машиной скорой помощи MDA в легком состоянии в больницу "Вольфсон". Еще 2 пассажира из автомобиля не пострадали и не нуждались в медицинской помощи.
 

 

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