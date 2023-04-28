



"Точно в цель". МО РФ цинично похвасталось ударами по Украине. Ответы ОП и США

"Точно в цель" – так цинично Министерство обороны Российской Федерации похвасталось ракетными ударами, нанесенными ночью 28 апреля по Украине. На такой цинизм ответили в Офисе Президента Украины, назвав такую реакцию российских чиновников неадекватностью и закомплексованностью.



Так, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале написал следующее: "Минубийства РФ радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидна неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц".







Отметим, Министерство обороны РФ опубликовало изображение запуска ракеты с подписью "Точно в цель".



Примечательно, что на фото изображен пуск ракеты "Искандер-К". Ее, как объясняли в Воздушных силах ВСУ, сложно выявить.



Именно эту ракету россияне использовали при обстреле Николаева, где под ударом оказались жилые дома, в результате чего 23 человека ранены, а один погиб.



Напомним, ночью 28 апреля армия РФ

совершила массированную ракетную атаку

по Украине. Враг ударил по Днепру, Киеву, попал в многоэтажку в Умани, уничтожив целый подъезд. К сожалению, количество жертв продолжает расти.



Массированный ракетный удар прокомментировала посол США в Украине Бриджит Бринк, выразив уверенность в том, что жестокость России лишь усиливает решительность Украины и ее поддержку со стороны США.



"Жестокость страны-агрессора России только укрепляет решимость Украины, а также углубляет в США приверженность поддержке Украины в ее борьбе", – заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.



"Еще больше жизней трагически потеряно, когда российские ракеты попали в очередной жилой дом. Россия до сих пор не поняла, что ее жестокость только укрепляет решительность Украины и углубляет нашу приверженность поддержке Украины в ее борьбе", – подчеркнула дипломат.



Напомним, что количество жертв и травмированных в результате ракетного удара, нанесенного врагом в пятницу, 28 апреля, по многоэтажке в Умани возросло до 10.



Президент Владимир Зеленский

отреагировал на ракетный удар

по Украине, заверив, что российский террор получит справедливый ответ от Украины и мира.