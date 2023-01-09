



Тнува отозвала веганский сыр из-за металлических осколков внутри

В воскресенье веганский сыр, произведенный компанией Тнува, был отозван из-за опасений, что металлические осколки попали в “ограниченное количество” продукта.



В совместном заявлении с Министерством здравоохранения производственный гигант Тнува заявил, что отозвал некоторые 200-граммовые пакеты “Альтернативного классического нарезанного желтого сыра” из-за “неисправности”.



Компания предупредила потребителей, что любые пакеты со сроком годности до 21 – 25 февраля 2023 года должны быть утилизированы и гарантировала клиентам право на компенсацию затрат.



“Все продукты Tnuva проходят длительный процесс тщательных проверок, прежде чем покинуть завод, чтобы гарантировать их качество во всех отношениях. Мы приносим извинения за этот инцидент”, – заявила компания.



В результате инцидента инспекторы Министерства здравоохранения посетили завод Тнува и обязали производителя усовершенствовать протоколы гигиены и безопасности пищевых продуктов.



В августе генеральный директор "Тнува" Эяль Мелис принес извинения за то, что в замороженных продуктах компании "Санфрост" были обнаружены части животных, из-за чего была отозвана продукция