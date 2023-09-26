



Тишина вокруг нас обманчива: Шабтай предупреждает о террористических угрозах

Комиссар полиции Израиля Коби Шабтай во вторник, 26 сентября, поручил всем округам полиции и МАГАВ пересмотреть протоколы, относящиеся к предстоящим дням праздников, на фоне возросшей угрозы палестинских террористических атак по всему Израилю.



“Мы пережили Йом-кипур без каких-либо террористических актов благодаря надлежащей подготовке совместно с ЦАХАЛом и ШАБАКом”, – заявил Шабтай. “В то же время мы по-прежнему находимся в состоянии повышенной готовности к праздникам на фоне десятков террористических угроз и попыток нападений”.



“Тишина вокруг нас обманчива и может измениться в одно мгновение”, – подчеркнул глава полиции. “Мы должны сохранять высокий уровень бдительности”.