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Тимошенко показал на фото последствия атаки россиян по Николаеву
18.10.2022 08:50 Юлия Фрилис

Тимошенко показал на фото последствия атаки россиян по Николаеву

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал на фото последствия атаки россиян по Николаеву.

В результате сегодняшних обстрелов зенитно-ракетным комплексом С-300, разрушен двухэтажный жилой дом в Центральном районе города. Также разрушен цветочный рынок, каштановый сквер. Из-за обстрелов 1 человек погиб.

Около шести утра в городе возобновлено энергоснабжение. Службы работают над восстановлением объектов после обстрела.
 


Комментарий главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

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