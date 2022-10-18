



Тимошенко показал на фото последствия атаки россиян по Николаеву

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал на фото последствия атаки россиян по Николаеву.



В результате сегодняшних обстрелов зенитно-ракетным комплексом С-300, разрушен двухэтажный жилой дом в Центральном районе города. Также разрушен цветочный рынок, каштановый сквер. Из-за обстрелов 1 человек погиб.



Около шести утра в городе возобновлено энергоснабжение. Службы работают над восстановлением объектов после обстрела.







Комментарий главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

