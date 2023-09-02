



Тиктокерша и ее мать приговорены к пожизненному заключению за двойное убийство

Жительницы Великобритании Махек Бухари и ее мать Ансрин были признаны виновными в двойном убийстве. Сакиб Хуссейн угрожал раскрыть роман, который был у него с Ансрин Бухари, обещая “опубликовать видеодоказательства” пикантного характера.



Преступницы “заманили” Хуссейна и Иджазуддина на встречу на автостоянке под предлогом того, что они вернут ему 3000 фунтов стерлингов, потраченных на свидания с Ансрин. После чего автомобиль погибших попали в погоню, судебно-медицинская экспертиза показала, что Audi развивала скорость до 160 км/ч.



Хуссейн успел позвонить в службу 999 и сообщить, что Skoda Иджазуддина “заблокирована” и “протаранена” людьми в балаклавах, которые преследовали их на двух машинах. В результате ДТП 21-летние Сакиб Хуссейн и Мохаммед Хашим Иджазуддин погибли, их Skoda “практически раскололась на две части” и загорелась после выезда с проезжей части и удара об дерево рано утром 11 февраля 2022 года.



В пятницу, 1 сентября, Махек Бухари была приговорена к заключению минимум на 31 год и восемь месяцев, а Ансрин Бухари – на 26 лет и девять месяцев.

Все соучастники убийства, нанятые женщинами, находившиеся в двух автомобилях, Audi TT и Seat Leon, которые устроили смертельную погоню, также признаны виновными и получили внушительные сроки, минимальный из которых составил 14 лет и 8 месяцев.



Во время вынесения приговора судья заявил, что TikTok и Instagram были “в центре” дела, поскольку Бухари бросила университет, чтобы продолжить карьеру блогера. По мнению судьи, если бы она этого не сделала, она бы “с нетерпением ждала остаток своей жизни”.