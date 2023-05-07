



Тиби обвинил Бен-Гвира и Шабтая в смерти Омри. ХАМАС обещает "жесткий ответ"

19-летний парень был застрелен в субботу возле въезда в город Ган-Нер на севере Израиля.



Житель Кфар-Сандалы, получил серьезное ранение и был эвакуирован в медицинский центр "Хаэмек", где было объявлено о его смерти.



В ответ на обстрел сотни жителей Сандалы прибыли к въезду в Ган-Нер и устроили массовые беспорядки, заблокировав въезд в Ган-Нер.



Террористическая организация ХАМАС отреагировала на стрельбу: "Омри был застрелен сионистским поселенцем. Мы жестко ответим на преступления оккупации и на ее действия".



Депутат Кнессета Ахмад Тиби от партии "Хадаш-Тааль" написал в Twitter: "Диар Омри, 19-летний парень из Сандалы, после ссоры был ранен в спину жителем Ган-Нер. Ужасное преступление. Это больно. Почему?"



В другом твите Тиби обвинил в стрельбе комиссара полиции Коби Шабтая и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира: "Ужасное убийство Диара Омри из Сандалы жителем Ган-Нер является ответственностью Бен-Гвира и полиции. Комиссар Шабтай призвал мирных жителей носить оружие и стрелять, и вот что произошло: у него было оружие, он выстрелил и хладнокровно убил человека".



Тиби также опубликовал фотографию Омри и фотографию подозреваемого с размытым лицом.

