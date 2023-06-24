



ТГ-каналы: в Ростове паника, 40% силовиков не явились по плану Крепость

Z-каналы сообщают о панике и хаосе в Ростове



Канал ВЧК ОГПУ пишет: "Песков заявил, что Путин дал распоряжения МВД, ФСБ, Рогсвардии в связи с "попыткой вооруженного мятежа". О том, какая обстановка в москвских УФСБ и ГУ МВД рассказал источник ВЧК-ОГПУ: "Подняли всех, срочно явились. Сейчас все конторы, как одно большое афтерпати. 80% сотрудников с запахом перегара. Кто-то еле стоит на ногах. Таких ни вооружить никуда не отправить. В пятницу вечером идеальное время чтобы начинать такое. Все стоят, чего-то ждут. Никаких вводных. Ещё пару часов и конфликты между собой начнутся, когда начнёт отпускать"



"В Ростове настоящая паника, особенно среди сотрудников полиции. Некомплект личного состава, которые были вызваны в связи с операцией «Крепость» более 40%"



Министерство обороны потеряло контроль над рядом частей и соединений ЮВО, организовать оборону силами Росгвардии и ФСБ не получится. Местные руководители крайне аккуратны в высказываниях".