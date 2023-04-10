



Террористы "Львиного логова" казнили палестинца за "шпионаж в пользу Израиля"

Зухаир Релит, 23-летний палестинец из города Шхем в Самарии, был казнен боевиками из террористической группировки "Львиное логово" по обвинению в "сотрудничестве с сионистским образованием".



На видео, опубликованном в субботу вечером в социальных сетях, видно тело палестинца, брошенного на землю и залитого кровью, вскоре после того, как в него стреляли боевики.



Релит подозревался в сотрудничестве с израильскими спецслужбами и предоставлении информации о членах и командирах террористической организации , тем самым помогая Израилю ликвидировать ее лидеров. Кроме того, его обвинили в соучастии в убийствах основателей организации Мухаммада Элазизи и Абуда Сабаха, а также нескольких других боевиков.



В другом видео Релит перед смертью признается в контактах с израильтянами.



"В Хавара я встретил капитана Анвара, который сказал мне: "У меня есть для тебя задание. Ты должен следить за передвижениями лидеров", и он дал мне пачку сигарет", — сказал Зухайр в видео.



"«Мы отслеживаем каждого предателя, который продает свою религию, свою совесть, свою честь и свою родину. Никто не защитит вас, где бы вы ни находились", — заявили террористы.



Палестинские силовики начали расследование обстоятельств инцидента. После казни Релита его семья объявила, что отреклась от сына и поддерживает "сопротивление".



Мать Мухаммада Элазизи приветствовала казнь Релита, написав в Facebook: "Сегодня убит предатель, он точно не один и есть другие, чья судьба будет такой же, как и его. Пусть эти предатели окажутся на свалке истории".

