



Террористы из Дженина утверждают, что открыли огонь по Ган-Нер

Группа из Дженина публикует нечеткие кадры, якобы показывающие город издалека до того, как раздаются выстрелы.



Сообщений о повреждениях и пострадавших нет.



Предполагаемая стрельба произошла после того, как молодой израильский араб был застрелен недалеко от города вчера в явной придорожной драке. Подозреваемый, открывший огонь, задержан.



В последние месяцы палестинские боевики на севере Иудеи и Самарии несколько раз наносили удары по израильским поселениям и городам вдоль барьера безопасности.

