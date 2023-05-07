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Террористы из Дженина утверждают, что открыли огонь по Ган-Нер
07.05.2023 19:52 Ирина Демьянова

Террористы из Дженина утверждают, что открыли огонь по Ган-Нер

Группа из Дженина публикует нечеткие кадры, якобы показывающие город издалека до того, как раздаются выстрелы.

Сообщений о повреждениях и пострадавших нет.

Предполагаемая стрельба произошла после того, как молодой израильский араб был застрелен недалеко от города вчера в явной придорожной драке. Подозреваемый, открывший огонь, задержан.

В последние месяцы палестинские боевики на севере Иудеи и Самарии несколько раз наносили удары по израильским поселениям и городам вдоль барьера безопасности.
 

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