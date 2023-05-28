Террористы "Исламского джихада" обстреляли поселение в Иудее и Самарии
Палестинские террористы утверждают, что открыли огонь по поселению Мево Дотан на севере Иудеи и Самарии.
В заявлении местного крыла террористической группировки палестинский Исламский джихад в Дженине говорится, что ее членам удалось покинуть район после открытия огня.
Местные израильские власти сообщают, что в результате обстрела поврежден принадлежащий палестинцам автомобиль, припаркованный у въезда в поселение.
Сообщений о раненых не поступало.
Армия обороны Израиля говорит, что войска проверяют местность в поисках подозреваемых.