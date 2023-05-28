Новости » Происшествия
Террористы "Исламского джихада" обстреляли поселение в Иудее и Самарии
28.05.2023 17:47 Ирина Демьянова

Террористы "Исламского джихада" обстреляли поселение в Иудее и Самарии

Палестинские террористы утверждают, что открыли огонь по поселению Мево Дотан на севере Иудеи и Самарии.

В заявлении местного крыла террористической группировки палестинский Исламский джихад в Дженине говорится, что ее членам удалось покинуть район после открытия огня.

Местные израильские власти сообщают, что в результате обстрела поврежден принадлежащий палестинцам автомобиль, припаркованный у въезда в поселение.

Сообщений о раненых не поступало.

Армия обороны Израиля говорит, что войска проверяют местность в поисках подозреваемых.
 


Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы