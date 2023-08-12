



Террористы ISIS взяли на себя ответственность за атаку на сирийских военных

Террористическая организация ISIS взяла на себя ответственность за атаку на сирийских военных, в результате которой погибли минимум 20 солдат.



По их словам, такие нападения продолжатся.



Террористы устроили засаду на два армейских грузовика в провинции Дейр-эз-Зор. Они утверждают, что убили 40 сирийских военных, еще 10 ранили.



"Пусть весь мир знает, что наша верность нашим лидерам подтверждается делами, а не словами. Наш джихад продолжается до Судного дня", — сказали террористы.