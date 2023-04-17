



Террористы ISIS убили 31 охотника за трюфелями в Сирии

По сообщению AFP, наблюдатели заявили в воскресенье, что подозреваемые в терроризме группировки ISIS убили по меньшей мере 31 человека, собиравшего трюфели в Сирии.



Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерваторияпо правам человека также сообщила об убийстве четырех пастухов джихадистами ИГИЛ в ходе отдельного инцидента и о похищении двух других.



“В общей сложности 31 человек, в том числе 12 боевиков, поддерживающих режим, был убит при сборе трюфелей в пустыне к востоку от центрального города Хамы”, – сообщила обсерватория, сообщив о новых потерях.



Эту цифру подтвердило официальное сирийское информационное агентство SANA .



Сирийские пустынные трюфели стоят дорого в стране, измученной 12-летней войной и сокрушительным экономическим кризисом. Власти предостерегают от такой рискованной практики, но каждый год с февраля по апрель сотни обедневших сирийцев ищут трюфели в пустыне.



По данным Обсерватории, с февраля более 230 человек, большинство из которых были мирными жителями, были убиты в результате нападений ИГИЛ на охотников за трюфелями или от наземных мин, оставленных экстремистами.