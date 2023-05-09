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Террорист, совершивший теракт в Иерусалиме, проведет за решеткой 15 лет
09.05.2023 14:21 Алина Груднева

Террорист, совершивший теракт в Иерусалиме, проведет за решеткой 15 лет

Окружной суд Иерусалима приговорил к 15 годам тюрьмы террориста, совершившего ножевую атаку в городе.

В результате теракта тогда один человек получил тяжелое ранение и был парализован.

Такой тюремный срок несовершеннолетний палестинец получил по соглашению о признании вины. Также его обязали пострадавшего в нападении выплатить 258 тысяч шекелей в качестве компенсации.

Адвокат, представляющий интересы жертвы теракта, сказал, что пришло время требовать более строго наказания даже для несовершеннолетних террористов.

"Террорист не заслуживает того, чтобы выходить за стены тюрьмы", - считает он.


 

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