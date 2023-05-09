



Террорист, совершивший теракт в Иерусалиме, проведет за решеткой 15 лет

Окружной суд Иерусалима приговорил к 15 годам тюрьмы террориста, совершившего ножевую атаку в городе.



В результате теракта тогда один человек получил тяжелое ранение и был парализован.



Такой тюремный срок несовершеннолетний палестинец получил по соглашению о признании вины. Также его обязали пострадавшего в нападении выплатить 258 тысяч шекелей в качестве компенсации.



Адвокат, представляющий интересы жертвы теракта, сказал, что пришло время требовать более строго наказания даже для несовершеннолетних террористов.



"Террорист не заслуживает того, чтобы выходить за стены тюрьмы", - считает он.





