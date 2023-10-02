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Террорист, напавший на посольство Азербайджана в Тегеране, приговорен к казни
02.10.2023 10:15 Анатолий Кравченко

Террорист, напавший на посольство Азербайджана в Тегеране, приговорен к казни

Как сообщает телеканал AzTV, Верховный суд Ирана вынес смертный приговор обвиняемому в нападении на посольство Азербайджана в Тегеране в январе 2023 года. 

27 января Ясин Гусейнзаде, вооруженный автоматом, ворвался в здание азербайджанского посольства и открыл огонь, убив начальника охраны и ранив еще двух охранников.

После теракта, официальный БАКУ эвакуировал всех сотрудников из своего диппредставительства в Тегеране.
В настоящий момент в Иране работает только генконсульство Азербайджана в Тебризе.

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