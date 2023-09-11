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Террорист Абу Хамза снова подал заявку на освобождение из “адской” тюрьмы США
11.09.2023 11:02 Наталья Богинская

Террорист Абу Хамза снова подал заявку на освобождение из “адской” тюрьмы США

Террорист Абу Хамза подал новую заявку на освобождение из американской тюрьмы, получившей название “чистая версия ада”.

65-летний бывший имам лондонской мечети был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме строгого режима в 2015 году после того, как его экстрадировали в США и признали виновным в терроризме и похищении людей. Но теперь он утверждает, что Covid “оставил его слишком больным”, чтобы “находиться 24 часа в день одному в абсолютной звуконепроницаемой камере без окон” и просит о “сострадательном освобождении”.

Адвокат исламистского смутьяна утверждает, что “драконовские условия” привели к тому, что он перенес “множественные приступы Covid-19, и его здоровье существенно ухудшилось”.

Хамза был заключен под стражу после предъявления ему 11 обвинений в терроризме, включая похищение 16 туристов в Йемене в 1998 году, помощь террористам и планирование тренировочного лагеря террористов в Орегоне.

Апелляция по поводу его экстрадиции провалилась, когда Европейский суд по правам человека постановил, что “условия в ADX не могут быть приравнены к жестокому обращению”. При вынесении приговора в Нью-Йорке судья Кэтрин Форрест заявила, что Хамза не выразил раскаяния в своих действиях и “каждый раз, когда он выйдет на свободу, мир не будет в безопасности”.

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