



Террорист Абу Хамза снова подал заявку на освобождение из “адской” тюрьмы США

Террорист Абу Хамза подал новую заявку на освобождение из американской тюрьмы, получившей название “чистая версия ада”.



65-летний бывший имам лондонской мечети был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме строгого режима в 2015 году после того, как его экстрадировали в США и признали виновным в терроризме и похищении людей. Но теперь он утверждает, что Covid “оставил его слишком больным”, чтобы “находиться 24 часа в день одному в абсолютной звуконепроницаемой камере без окон” и просит о “сострадательном освобождении”.



Адвокат исламистского смутьяна утверждает, что “драконовские условия” привели к тому, что он перенес “множественные приступы Covid-19, и его здоровье существенно ухудшилось”.



Хамза был заключен под стражу после предъявления ему 11 обвинений в терроризме, включая похищение 16 туристов в Йемене в 1998 году, помощь террористам и планирование тренировочного лагеря террористов в Орегоне.



Апелляция по поводу его экстрадиции провалилась, когда Европейский суд по правам человека постановил, что “условия в ADX не могут быть приравнены к жестокому обращению”. При вынесении приговора в Нью-Йорке судья Кэтрин Форрест заявила, что Хамза не выразил раскаяния в своих действиях и “каждый раз, когда он выйдет на свободу, мир не будет в безопасности”.