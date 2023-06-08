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Теракт во Франции: обновлены данные о пострадавших
08.06.2023 13:01 Ирина Демьянова

Теракт во Франции: обновлены данные о пострадавших

Четверо маленьких детей и один взрослый получили ранения в результате нападения с ножом в парке в Анси, городе во французских Альпах, сообщила полиция в четверг, добавив, что трое из детей находятся в опасном для жизни состоянии.

Детям было около трех лет, сказали в полиции.

Ранее полиция говорила о восьми пострадавших.

Представитель министерства внутренних дел сообщил, что ранения получили четверо детей и двое взрослых.

Полиция заявила, что нападавшим был мужчина, а французское СМИ Le Monde сообщило, что он был просителем убежища из Сирии.
 

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