



Теракт во Франции: обновлены данные о пострадавших

Четверо маленьких детей и один взрослый получили ранения в результате нападения с ножом в парке в Анси, городе во французских Альпах, сообщила полиция в четверг, добавив, что трое из детей находятся в опасном для жизни состоянии.



Детям было около трех лет, сказали в полиции.



Ранее полиция говорила о восьми пострадавших.



Представитель министерства внутренних дел сообщил, что ранения получили четверо детей и двое взрослых.



Полиция заявила, что нападавшим был мужчина, а французское СМИ Le Monde сообщило, что он был просителем убежища из Сирии.

