Теракт во Франции: обновлены данные о пострадавших
Четверо маленьких детей и один взрослый получили ранения в результате нападения с ножом в парке в Анси, городе во французских Альпах, сообщила полиция в четверг, добавив, что трое из детей находятся в опасном для жизни состоянии.
Детям было около трех лет, сказали в полиции.
Ранее полиция говорила о восьми пострадавших.
Представитель министерства внутренних дел сообщил, что ранения получили четверо детей и двое взрослых.
Полиция заявила, что нападавшим был мужчина, а французское СМИ Le Monde сообщило, что он был просителем убежища из Сирии.