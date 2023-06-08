Теракт во Франции: 8 детей и один взрослый получили ножевые ранения
Мужчина, вооруженный ножом, напал на группу детей в возрасте около трех лет в 9:45 утра в парке у городского озера, сообщили власти.
По данным французского телевидения, некоторые дети находятся в критическом состоянии.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин написал в твиттере, что нападавший "арестован благодаря быстрой реакции сил безопасности".
По данным телеканала BFMTV и агентства AFP, которые ссылаются на источники в полиции, мужчина рассказал, что он - сирийский беженец, ищущий убежища во Франции.
На место происшествия выехала премьер-министр Франции Элизабет Борн.
Город Анси находится во Французских Альпах в 40 км от Женевы.