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Теракт во Франции: 8 детей и один взрослый получили ножевые ранения
08.06.2023 12:32 Ирина Демьянова

Теракт во Франции: 8 детей и один взрослый получили ножевые ранения

Мужчина, вооруженный ножом, напал на группу детей в возрасте около трех лет в 9:45 утра в парке у городского озера, сообщили власти.

По данным французского телевидения, некоторые дети находятся в критическом состоянии.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин написал в твиттере, что нападавший "арестован благодаря быстрой реакции сил безопасности".

По данным телеканала BFMTV и агентства AFP, которые ссылаются на источники в полиции, мужчина рассказал, что он - сирийский беженец, ищущий убежища во Франции.

На место происшествия выехала премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Город Анси находится во Французских Альпах в 40 км от Женевы.
 



 

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