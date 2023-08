Теракт в Южной Корее: минимум 13 раненых

В Южной Корее совершен теракт, в результате которого пострадали по меньшей мере 13 человек.



По данным местных СМИ, мужчина на автомобиле совершил наезд на людей.



После этого подозреваемый вылез из транспортного средства и накинулся на пешеходов с ножом. Это случилось недалеко от одной из станций метро в городе Соннам.



Четыре человека пострадали в результате столкновения с автомобилем, остальные получили ножевые ранения. Информация о состоянии раненых не поступала.



Террорист был задержан на месте. Мотивы его нападения устанавливаются.

#BREAKING: Stabbing Attack in Seongnam, South Korea leaves 13 people injured.



