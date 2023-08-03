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Теракт в Южной Корее: минимум 13 раненых
03.08.2023 15:53 Алина Груднева

Теракт в Южной Корее: минимум 13 раненых

В Южной Корее совершен теракт, в результате которого пострадали по меньшей мере 13 человек.

По данным местных СМИ, мужчина на автомобиле совершил наезд на людей.

После этого подозреваемый вылез из транспортного средства и накинулся на пешеходов с ножом. Это случилось недалеко от одной из станций метро в городе Соннам.

Четыре человека пострадали в результате столкновения с автомобилем, остальные получили ножевые ранения. Информация о состоянии раненых не поступала.

Террорист был задержан на месте. Мотивы его нападения устанавливаются.

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