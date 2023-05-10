



Теракт в Тунисе: скончался еще один раненый минувшей ночью охранник

Подтверждена смерть еще одного сотрудника службы безопасности, который получил огнестрельное ранение прошлой ночью при нападении возле синагоги на тунисском острове Джерба.



Число погибших в результате нападения в настоящее время составляет пять человек, включая двух двоюродных братьев, Авиэля Хаддада, гражданина Израиля, проживающего в Тунисе, и Бена Хаддада, туриста из Франции, которые прибыли на Джербу для празднования Лаг ба-Омер.