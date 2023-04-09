



Теракт в Тель-Авиве: итальянский турист мог умереть не от пули

Итальянская газета Corriere della Sera сообщила сегодня утром, 9 апреля, что при компьютерной томографии, проведенной на теле Алессандро Фарини, 35-летнего итальянского адвоката, убитого в результате теракта в Тель-Авиве на прошлой неделе, была обнаружена пуля в ноге и порез в голове.



Очевидно, пуля не была причиной его смерти. Однако 13 канал сообщил, что полное вскрытие еще не проводилось.



Институт судебной медицины опроверг сообщение итальянских СМИ.



В то же время портал Ynet сообщает, что должностные лица, участвовавшие в расследовании теракта в Тель-Авиве, заявили, что предварительное и внешнее обследование не выявило пуль на теле итальянского туриста и все признаки указывают на то, что смерть похожа на автомобильную аварию.



При этом сообщается, что ожидается согласие семьи террориста Юсефа Абу Джабера на проведение вскрытия, направленного на исключение возможности того, что он находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения или перенес сердечный приступ.



