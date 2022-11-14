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Теракт в Стамбуле: задержаны 46 человек
14.11.2022 10:14 Ольга Белозерова

Теракт в Стамбуле: задержаны 46 человек

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что по делу о теракте в Стамбуле были задержаны уже 46 человек.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

"К настоящему времени по делу о совершенном террористическом акте задержаны 46 человек", - заявил министр.

Напомним, что вчера на улице Истикляль в Стамбуле прогремел мощный взрыв, в результате чего погибли 6 человек и более 50 получили ранения. 

Турецкая полиция задержала женщину, подозреваемую в том, что она оставила сумку со взрывным устройством на улице Истикляль. Позже в прессе появились фотографии предполагаемой террористки. 

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