



Теракт в Стамбуле: задержаны 46 человек

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что по делу о теракте в Стамбуле были задержаны уже 46 человек.



Об этом сообщает агентство ТАСС.



"К настоящему времени по делу о совершенном террористическом акте задержаны 46 человек", - заявил министр.



Напомним, что вчера на улице Истикляль в Стамбуле прогремел мощный взрыв, в результате чего погибли 6 человек и более 50 получили ранения.



Турецкая полиция задержала женщину, подозреваемую в том, что она оставила сумку со взрывным устройством на улице Истикляль. Позже в прессе появились фотографии предполагаемой террористки.