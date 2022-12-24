



Теракт в Париже: курды вышли на массовую акцию протеста

Члены общины курдов во Франции вышли на акцию протеста в Париже после теракта.



Они потребовали от властей ответов относительно убийства трех курдов, которое выявило уязвимость общины во французской столице.



Напомним, что мужчина устроил стрельбу в курдском культурном центре и близлежащем кафе в пятницу. Недавно он был освобожден после нападения с саблей на лагерь беженцев, совершенное год назад.



В ходе акции протеста произошли столкновения между демонстрантами и полицией. На акцию вышли несколько сотен человек.

