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Теракт в отеле в Сомали: возросло число жертв
20.08.2022 16:19 Ольга Белозерова

Теракт в отеле в Сомали: возросло число жертв

Число жертв теракта, который произошел в отеле Hayat в Могадишо (столица Сомали), возросло до 13 человек.

Об этом сообщил начальник службы безопасности Мохамед Абдикадир, пишет Times of Israel.

Офицер полиции Ибрагим Дуале также подтвердил, что число жертв превышает 10 человек. Он подчеркнул, что полиция опубликует обновленную информацию, как только закончится осада отеля Hayat.

По словам представителя полиции, большинство гражданских лиц, которые находились в отеле во время обстрела боевиками группировки "Аш-Шабааб", были спасены. 

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