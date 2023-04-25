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Теракт в округе Биньямин: Состояние пострадавшего улучшается
25.04.2023 17:46 Ирина Демьянова

Теракт в округе Биньямин: Состояние пострадавшего улучшается

По данным Медицинского центра “Хадасса” в Иерусалиме, мужчина, получивший ранение средней степени тяжести в результате стрельбы на севере Иудеи и Самарии, перенес операцию по поводу пулевого ранения руки и находится в хорошем состоянии.

По данным ЦАХАЛа, стрельба из проезжавшего мимо автомобиля произошла возле так называемого перекрестка британской полиции на шоссе 60.

28-летний мужчина был частью группы бегунов, устроивших забег в День памяти павших солдат.
 

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